Дональд Трамп принял решение продлить санкции против беларусов, в том числе, против членов правительства страны, сообщает TUT.by, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.



Напомним, санкции против беларуских чиновников, в том числе и Александра Лукашенко и членов его семьи, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Они (санкции) должны были закончился 16 июня этого года, но их продлили еще на год – до июня 2019 года. «Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать неординарную и исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», – говорится в заявлении Белого дома.



Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич. Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.



Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп на год продлил санкции против Лукашенко, Ермошиной и других беларусих чиновников Дональд Трамп принял решение продлить санкции против беларусов, в том числе, против членов правительства страны, сообщает TUT.by, ссылаясь на пресс-службу Белого...