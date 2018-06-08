Свершилось, американский телеканал HBO закал пилотную серию приквела «Игры престолов». Сообщается, что в предыстории покажут действия, которые происходили за «тысячи лет» до основных событий, которые зритель увидел в семи сезонах сериала. То есть мир узнает, мир «престолов» перешел от «золотого века» к своему «самому темному часу», пишет «Медуза».



Сюжет нового шоу создали британская сценаристка Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов». Голдман будет шоураннером сериала и напишет сценарий.



Как будет называться приквел и когда выйдет – пока никто не знает. По данным Deadline, на HBO рассматривали возможность запустить спин-офф «Игры престолов» в 2020 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так HBO заказал пилотную серию предыстории «Игры Престолов» Свершилось, американский телеканал HBO закал пилотную серию приквела «Игры престолов». Сообщается, что в предыстории покажут действия, которые происходили за...