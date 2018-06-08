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HBO заказал пилотную серию предыстории «Игры Престолов»

09.06.2018 11:12 — Разное | KYKY  
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Свершилось, американский телеканал HBO закал пилотную серию приквела «Игры престолов». Сообщается, что в предыстории покажут действия, которые происходили за «тысячи лет» до основных событий, которые зритель увидел в семи сезонах сериала. То есть мир узнает, мир «престолов» перешел от «золотого века» к своему «самому темному часу», пишет «Медуза». 

Сюжет нового шоу создали британская сценаристка Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов». Голдман будет шоураннером сериала и напишет сценарий.

Как будет называться приквел и когда выйдет – пока никто не знает. По данным Deadline, на HBO рассматривали возможность запустить спин-офф «Игры престолов» в 2020 году.

 
 
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Свершилось, американский телеканал HBO закал пилотную серию приквела «Игры престолов». Сообщается, что в предыстории покажут действия, которые происходили за...
 
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