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Телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой
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Американский шеф-повар, автор книг, ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой. 61-летненего Бурдена нашли мертвым в номере гостиницы во Франции, где, как известно, ведущий работал над очередным сезоном программы «Неизвестные части» (Parts Unknown),
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Американский шеф-повар, автор книг, ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой. 61-летненего Бурдена нашли мертвым в номере гостиницы во Франции, где, как известно,...
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