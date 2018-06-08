Американский шеф-повар, автор книг, ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой. 61-летненего Бурдена нашли мертвым в номере гостиницы во Франции, где, как известно, ведущий работал над очередным сезоном программы «Неизвестные части» (Parts Unknown), пишет «Медуза», ссылаясь на CNN.



«С необыкновенным сожалением мы подтверждаем факт смерти нашего друга и коллеги Энтони Бурдена… Его таланты никогда не переставали нас удивлять, и мы будем очень скучать по нему», — говорится в сообщении CNN.



Бурден родился в 1956 году в Нью-Йорке. В 1978 году окончил Кулинарный институт Америки, а затем в течение многих лет был шеф-поваром знаменитых ресторанов. В начале 2000-х годов он получил широкую известность, когда его книга «О еде: строго конфиденциально» стала бестселлером. Энтони вел телешоу на каналах Food Network и Travel Channel. В 2013 году на CNN состоялась премьера его программы «Неизвестные части» — о кухне разных стран мира. «Неизвестные части» получили пять премий Американской телеакадемии «Эмми». В апреле 2018 года состоялась премьера 11-го сезона этой программы. Также Бурден был известен как активный участник кампании против домогательств в ресторанной индустрии и Голливуде.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой Американский шеф-повар, автор книг, ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой. 61-летненего Бурдена нашли мертвым в номере гостиницы во Франции, где, как известно,...