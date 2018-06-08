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Golden State Warriors стал чемпионом НБА, MVP – Кевин Дюрант
Новости США. Баскетболисты Golden State Warriors завоевали третий титул чемпионов НБА за четыре года.
В финальной серии 72 сезона команда всухую обыграла Cleveland Cavaliers со счётом 4:0. В первом матче «Воинам Золотого штата» потребовалось время овертайма, чтобы одолеть противников, а в оставшихся трёх поединках спортсмены уложились в отведённое время. Итоговый счёт встреч составил (124:114), (122:103), (110:102), (108:85).
Второй год подряд самым ценным игроком
Победа стала успехом и для главного тренера Стива Керра. Спортсмен пять раз становился чемпионом в качестве игрока, а теперь получил третий титул в качестве тренера.
В целом Golden State Warriors стали чемпионами в шестой раз.
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Новости США. Баскетболисты Golden State Warriors завоевали третий титул чемпионов НБА за четыре года. В финальной серии 72 сезона команда всухую обыграла Cleveland Cavaliers со...
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