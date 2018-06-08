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Королева Елизавета II перенесла операцию

09.06.2018 10:03 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В мае королеве Елизавете II тайно сделали операцию по удалению катаракты.  

Как сообщает Daily Mail, операция была успешно проведена в больнице имени короля Эдуарда VII (Королевский госпиталь Сестры Агнес) ещё до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В Букингемском дворце подтвердили эту информацию.  

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Предполагается, что операция состоялась 4 мая, поскольку королева Великобритании устроила для себя небольшой перерыв в официальных мероприятиях с 4 по 15 мая. Также Елизавета II начала носить солнцезащитные очки. Хотя на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл королева была без очков.  

19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре состоялась церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл.  

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Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Великобритании. В мае королеве Елизавете II тайно сделали операцию по удалению катаракты.   Как сообщает Daily Mail, операция была успешно проведена в больнице...
 
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