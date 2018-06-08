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9 и 10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников

09.06.2018 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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9 и 10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников
Фото из открытых источников

Выпускные вечера, на которых одиннадцатиклассникам вручаются аттестаты об общем среднем образовании, проводятся в учебных заведениях. В отдельных случаях торжество организуют в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или культуры.

9 и 10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников 9 июня по всей Беларуси будет ограничена продажа алкогольных напитков

Министерство образования установило две даты для проведения выпускного вечера – 9 или 10 июня. Каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о конкретной дате торжества. Руководители школ должны были сделать это совместно с представителями родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

В Минске выпускные вечера пройдут 9 июня (суббота). В этот день по традиции будет ограничена продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Ограничение не распространяется на объекты общественного питания, где продажа алкоголя осуществляется в розлив.

В завершившемся учебном году в Беларуси работали более 3 тыс. учреждений общего среднего образования. Аттестаты об общем среднем образовании получат около 58 тыс. человек.

Вступительная кампания начнется 12 июня (вторник). В этот день пройдет централизованное тестирование по белорусскому языку.

 
Теги: Минск
 
 
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Аттестаты об общем среднем образовании получат около 58 тыс. человек.
 
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