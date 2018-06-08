В ​Австрии закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов

Так власти борются с исламистской идеологией и зарубежным финансированием религиозных организаций. Это одни из предвыборных обещаний нового канцлера.

Сейчас в Австрии живут примерно 600 тысяч мусульман (в основном турецкого происхождения). В Турции действия австрийских властей уже назвали расистскими и антиисламскими.