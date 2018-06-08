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Беларусь поставит в Китай сухое молоко на 30 миллионов долларов
Белорусская делегация провела переговоры с китайскими партнёрами. Первый итог – четыре новых контракта.
Два из них в сфере продовольствия – Беларусь поставит в Китай сухое молоко на 30 миллионов долларов и первую партию мяса птицы на пять миллионов. Кроме того, Китай готов инвестировать более полумиллиарда долларов на создание в нашей стране сборочного производства электромобилей.
Подписание контрактов стало итогом выполнения поручений президента Беларуси по развитию электромобилестроения, выхода нашей сельхозпродукции на китайский рынок.
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Белорусская делегация провела переговоры с китайскими партнёрами. Первый итог – четыре новых контракта.
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