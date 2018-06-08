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Белорусам могут урезать больничные. Как сейчас получают пособия по временной нетрудоспособности
В Беларуси для снижения расходов ФСЗН
В Минтруда в начале этого года
— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.
Это пособие частично замещает заработок застрахованному работнику вследствие его временной утраты по медицинским и (или) социальным причинам (общее заболевание, травма в быту и др). То есть учитываются как травмы в быту, так и общие заболевания.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается при условии уплаты за застрахованное лицо, а также им самим в предусмотренных законодательством случаях обязательных страховых взносов на социальное страхование. Тариф обязательных страховых взносов на социальное страхование, в том числе на случай временной нетрудоспособности, составляет 6%. В связи с этим при соблюдении указанного условия застрахованному лицу необходимо гарантировать пособие в установленном размере, независимо от того, в стационарных или в амбулаторных условиях проходило лечение.
— Размер пособия по временной нетрудоспособности как выплаты социального характера не может полностью возмещать заработок работника, утраченный в связи с освобождением от работы. В противном случае появляется заинтересованность болеть, —
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FINANCE.TUT.BY напоминает, как сейчас в Беларуси выплачивают больничные.
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