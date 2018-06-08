Белорусам могут урезать больничные. Как сейчас получают пособия по временной нетрудоспособности

В Беларуси для снижения расходов ФСЗН могут изменить подходы к оплате больничных. В частности — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Такие варианты были озвучены, по данным БелаПАН, на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения. FINANCE.TUT.BY напоминает, как сейчас в Беларуси выплачивают больничные.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда в начале этого года заявляли , что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Это пособие частично замещает заработок застрахованному работнику вследствие его временной утраты по медицинским и (или) социальным причинам (общее заболевание, травма в быту и др). То есть учитываются как травмы в быту, так и общие заболевания.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается при условии уплаты за застрахованное лицо, а также им самим в предусмотренных законодательством случаях обязательных страховых взносов на социальное страхование. Тариф обязательных страховых взносов на социальное страхование, в том числе на случай временной нетрудоспособности, составляет 6%. В связи с этим при соблюдении указанного условия застрахованному лицу необходимо гарантировать пособие в установленном размере, независимо от того, в стационарных или в амбулаторных условиях проходило лечение.

— Размер пособия по временной нетрудоспособности как выплаты социального характера не может полностью возмещать заработок работника, утраченный в связи с освобождением от работы. В противном случае появляется заинтересованность болеть, — поясняли ранее в Минтруда. — Учитывая изложенное, размер пособия устанавливался с учетом того, чтобы не было заинтересованности болеть и в то же время обеспечить застрахованному лицу социальную защиту в случае наступления у него временной нетрудоспособности.

Читайте также

Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается

«Отдаем почти даром». Клубнику на Комаровке продают от 1,3 рубля, молодую картошку — от 2,5 рубля