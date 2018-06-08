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Лукашенко готовится к встрече с Си Цзиньпином

09.06.2018 11:15 — Разное | UDF  
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9-10 июня Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Китай. Он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.

Китайский нож в спину. Си Цзиньпин назвал Путина "самым хорошим другом"

 
 
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9-10 июня Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Китай.
 
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