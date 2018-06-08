Лукашенко готовится к встрече с Си Цзиньпином

На саммите, который пройдет в городе Циндао,представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.