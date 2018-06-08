|
Лукашенко готовится к встрече с Си Цзиньпином
9-10 июня Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Китай. Он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.
Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9-10 июня Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Китай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)