В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек

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ДТП произошло на трассе между Варшавой и Закопане (на юге Польши). После столкновения с автомобилем «Mercedes» фура вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.В результате ДТП пострадало 49 детей (43 из них ученики 7 класса одной из варшавских школ).