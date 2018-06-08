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В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек
Фото: Reuters
ДТП произошло на трассе между Варшавой и Закопане (на юге Польши). После столкновения с автомобилем «Mercedes» фура вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.
В результате ДТП пострадало 49 детей (43 из них ученики 7 класса одной из варшавских школ).
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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 34 – попали в больницу.
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