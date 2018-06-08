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В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек

09.06.2018 11:07 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 34 – попали в больницу.

ДТП произошло на трассе между Варшавой и Закопане (на юге Польши). После столкновения с автомобилем «Mercedes» фура вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.

В результате ДТП пострадало 49 детей (43 из них ученики 7 класса одной из варшавских школ).

 
 
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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 34 – попали в больницу.
 
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