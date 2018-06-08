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Микроавтобус со школьниками-экскурсантами свалился в овраг в Грузии, двое детей погибли
Двое детей погибли в субботу в результате автоаварии на востоке Грузии, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, микроавтобус, который перевозил находившихся на экскурсии школьников, свалился в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).
Сообщается, что двое детей погибли на месте, а несколько получили травмы.
На месте происшествия работают спасатели и бригады "скорой помощи".
МВД Грузии начало расследование.
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Двое детей погибли в субботу в результате автоаварии на востоке Грузии, сообщают грузинские СМИ. По информации СМИ, микроавтобус, который перевозил находившихся...
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