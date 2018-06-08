Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия - Лукашенко

Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой в субботу.

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Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, монгольская сторона во время встречи выразила заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям. А.Лукашенко ответил, что Беларусь готова поделиться своим опытом в этом направлении. "И в случае, если мы договоримся, готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях", - сказал президент.