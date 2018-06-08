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В детском лагере на Урале отравились 64 человека
Следователи выяснили, какая еда могла стать причиной госпитализации 64 детей с признаками кишечной инфекции из детского лагеря в Свердловской области.
"Дети и вожатые употребляли: в обед - картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой", - сообщила в субботу пресс-служба управления СКР по региону.
По данным ведомства, после этого у 64 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у 18-летних вожатых ухудшилось самочувствие.
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Следователи выяснили, какая еда могла стать причиной госпитализации 64 детей с признаками кишечной инфекции из детского лагеря в Свердловской области. "Дети и...
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