В детском лагере на Урале отравились 64 человека

Следователи выяснили, какая еда могла стать причиной госпитализации 64 детей с признаками кишечной инфекции из детского лагеря в Свердловской области.

"Дети и вожатые употребляли: в обед - картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой", - сообщила в субботу пресс-служба управления СКР по региону.