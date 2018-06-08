Министерство информации ограничило доступ еще к двум интернет-ресурсам

Как сообщили представители Мининформа, 7 июня 2018 года было принято решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам, а также к семи группам и персональным страницам социальных сетей «ВКонтакте» и «Facebook», за распространение экстремистских материалов.

Напомним, инициировать блокировку интернет-ресурса у нас в стране может любой гражданин. Для этого ему нужно сделать соответствующий запрос в профильное ведомство. Причины, по которым могут быть заблокированы интернет-ресурсы, в большинстве случаев связаны с нарушением законов о СМИ, о рекламе и других законодательных актов.

Всего с начала 2018 года Министерством информации были заблокированы около сотни интернет-ресурсов, а также отдельных групп или страниц в соцсетях. В предыдущий раз 2 июня ведомство ограничило доступ к 17 ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы.