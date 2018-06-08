ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Женское" приложение белорусов возглавило мировой рейтинг

09.06.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мобильное приложение для женского здоровья Flo в мае стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по количеству новых установок на платформе iOS. Об этом сообщил предприниматель Дмитрий Гурский со ссылкой на данные аналитической компании App Annie.


Приложение обошло такие популярные продукты, как Fitbit или MyFitnesPal. По данным предпринимателя, на платформе Android Flo занимает четвертое место в мире, а по сумме установок на двух платформах — третье место.

По информации App Annie, сейчас Flo для iOS занимает первое место в своей категории в 12 странах, входит в топ-5 — в 59. Версия приложения для Android входит в пятерку самых популярных приложений для здоровья в 15 странах мира.

Flo — это мобильная платформа для женского здоровья. Оно строит прогноз менструального цикла, позволяет отслеживать беременность, дает персональные рекомендации и предлагает возможность общаться с экспертами и другими пользователями анонимно внутри приложения.

Ее издатель — американская компания OWHealth, а разработчик — минская «Айдиономикс Диджитал». Сейчас у Flo более 12 миллионов активных пользователей. В августе стало известно о 5 миллионах долларов инвестиций. В числе инвесторов — Наталья Водянова — супермодель, социальная активистка и многодетная мама, которая также присоединилась к Совету директоров компании.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приложение обошло такие популярные продукты, как Fitbit или MyFitnesPal.
 
Новости дня
Новости разные
 
На 88 году ушёл из жизни белорусский литературовед Михаил Мушинский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика