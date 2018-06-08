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Китайский "постимпрессионизм": новый "паркетник" из Поднебесной назвали в честь Винсента Ван Гога

09.06.2018 12:06 — Разное | Tut.by  
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Стартап из КНР Art Bank Motors у себя на родине провел презентацию прототипа электрического кроссовера, получившего имя Vincent Van Gogh — в честь великого художника-постимпрессиониста.


Электромобиль разработан Art Bank Motors совместной с другой китайской компанией — Changjiang Automobile, которая работает на рынке всего семь лет и отвечала за техническую начинку «Ван Гога». Известно, что электродвигатель на шоу-каре развивает 218 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, позволяя набирать первую «сотню» за 8 секунд и разгоняться до максимальных 160 км/ч. Расчетная дальность хода у китайского Vincent Van Gogh — до 520 км, хотя емкость и тип используемых батарей производителем не указывается.


Четырехместный салон прототипа отделан войлоком и белой кожей и оформлен, по замыслу разработчиков, в духе уютной гостиной. Хотя закрепленный на поворотном кронштейне «планшет» мультимедиасистемы и проекционный экран перед водителем смотрятся несколько аляповато.


Производство кроссовера в следующем году планируется наладить на предприятии Changjiang Automobile. Стоимость в Китае должна начинаться от 30 000 долларов в пересчете. Также китайцы со временем планируют запустить в производство еще три модели — это еще два кроссовера и, возможно, спортивное купе.

 
 
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Производство кроссовера в следующем году планируется наладить на предприятии Changjiang Automobile. Стоимость в Китае должна начинаться от 30 000 долларов в пересчете.
 
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