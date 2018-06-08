Стартап из КНР Art Bank Motors у себя на родине провел презентацию прототипа электрического кроссовера, получившего имя Vincent Van Gogh — в честь великого художника-постимпрессиониста.





Электромобиль разработан Art Bank Motors совместной с другой китайской компанией — Changjiang Automobile, которая работает на рынке всего семь лет и отвечала за техническую начинку «Ван Гога». Известно, что электродвигатель на шоу-каре развивает 218 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, позволяя набирать первую «сотню» за 8 секунд и разгоняться до максимальных 160 км/ч. Расчетная дальность хода у китайского Vincent Van Gogh — до 520 км, хотя емкость и тип используемых батарей производителем не указывается.





Четырехместный салон прототипа отделан войлоком и белой кожей и оформлен, по замыслу разработчиков, в духе уютной гостиной. Хотя закрепленный на поворотном кронштейне «планшет» мультимедиасистемы и проекционный экран перед водителем смотрятся несколько аляповато.





Производство кроссовера в следующем году планируется наладить на предприятии Changjiang Automobile. Стоимость в Китае должна начинаться от 30 000 долларов в пересчете. Также китайцы со временем планируют запустить в производство еще три модели — это еще два кроссовера и, возможно, спортивное купе.