В детском лагере отравились 64 человека в Свердловской области

Пострадавших доставили в больницу из лагеря «Сосновый бор», который находится в Свердловской области.

Все госпитализированные жаловались на похожие симптомы: боль в животе, рвота и недомогание. Как сообщают иностранные СМИ, состояние всех пациентов – удовлетворительное.