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В детском лагере отравились 64 человека в Свердловской области
Пострадавших доставили в больницу из лагеря «Сосновый бор», который находится в Свердловской области.
Все госпитализированные жаловались на похожие симптомы: боль в животе, рвота и недомогание. Как сообщают иностранные СМИ, состояние всех пациентов – удовлетворительное.
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Пострадавших доставили в больницу из лагеря «Сосновый бор», который находится в Свердловской области.
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