Как определить ребенка в первый класс школы

Началась пора школьных каникул. Вслед за ней 12 июня стартует новая школьная кампания – прием документов на зачисление будущих первоклашек 2018-2019 учебного года.

Управление по образованию Пинского горисполкома в преддверии очередного «школьного сезона» разъясняет родителям и законным представителям детей о том, что нужно сделать, чтобы ребенок стал первоклассником.

Когда пройдет прием документов?

Школы Пинска начнут прием документов с 12 июня и продолжат его до 28 августа.

Какие документы нужны для подачи заявления?

- заявление на имя директора учреждения образования, которое можно заполнить в приемной школы;

- свидетельство о рождении ребенка и его копия;

- медицинская карта ребенка с заключением врачей и сертификатом прививок;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт).

Куда подавать заявление?

В школу, в которую планируете отдать ребенка на обучение. В первую очередь принимают детей по месту жительства, то есть тех, кто живет в районе, закрепленном за школой. А уже потом, при наличии свободных мест, зачисляют детей из других районов.

О том, как закреплены за школами территории города Пинска и к какой школе относится ребенок по месту жительства, будет подробно сообщено на следующей неделе.

Информация сайта горисполкома