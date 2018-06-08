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Как определить ребенка в первый класс школы
09.06.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Началась пора школьных каникул. Вслед за ней 12 июня стартует новая школьная кампания – прием документов на зачисление будущих первоклашек 2018-2019 учебного года.
Управление по образованию Пинского горисполкома в преддверии очередного «школьного сезона» разъясняет родителям и законным представителям детей о том, что нужно сделать, чтобы ребенок стал первоклассником.
Когда пройдет прием документов?
Школы Пинска начнут прием документов с 12 июня и продолжат его до 28 августа.
Какие документы нужны для подачи заявления?
- заявление на имя директора учреждения образования, которое можно заполнить в приемной школы;
- свидетельство о рождении ребенка и его копия;
- медицинская карта ребенка с заключением врачей и сертификатом прививок;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт).
Куда подавать заявление?
В школу, в которую планируете отдать ребенка на обучение. В первую очередь принимают детей по месту жительства, то есть тех, кто живет в районе, закрепленном за школой. А уже потом, при наличии свободных мест, зачисляют детей из других районов.
О том, как закреплены за школами территории города Пинска и к какой школе относится ребенок по месту жительства, будет подробно сообщено на следующей неделе.
Информация сайта горисполкома
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Началась пора школьных каникул. Вслед за ней 12 июня стартует новая школьная кампания – прием документов на зачисление будущих первоклашек 2018-2019 учебного года. ...
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