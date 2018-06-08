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Как определить ребенка в первый класс школы

09.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Началась пора школьных каникул. Вслед за ней 12 июня стартует новая школьная кампания – прием документов на зачисление будущих первоклашек 2018-2019 учебного года.

  Управление по образованию Пинского горисполкома в преддверии очередного «школьного сезона» разъясняет родителям и законным представителям детей о том, что нужно сделать, чтобы ребенок стал первоклассником.

 Когда пройдет прием документов?

  Школы Пинска начнут прием документов с 12 июня и продолжат его до 28 августа.

 Какие документы нужны для подачи заявления?

  - заявление на имя директора учреждения образования, которое можно заполнить в приемной школы;

 - свидетельство о рождении ребенка и его копия;

  - медицинская карта ребенка с заключением врачей и сертификатом прививок;

  - документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт).

 Куда подавать заявление?

  В школу, в которую планируете отдать ребенка на обучение. В первую очередь принимают детей по месту жительства, то есть тех, кто живет в районе, закрепленном за школой. А уже потом, при наличии свободных мест, зачисляют детей из других районов.

  О том, как закреплены за школами территории города Пинска и к какой школе относится ребенок по месту жительства, будет подробно сообщено на следующей неделе.

  Информация сайта горисполкома

 
 
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  Началась пора школьных каникул. Вслед за ней 12 июня стартует новая школьная кампания – прием документов на зачисление будущих первоклашек 2018-2019 учебного года. ...
 
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