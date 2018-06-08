"Голден Стэйт" с сухим счетом выиграл финальную серию у "Кливленда" и защитил титул чемпиона НБА

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» защитили титул чемпионов НБА, обыграв в гостях в четвертом матче финальной серии «Кливленд» со счетом 108:85, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Трипл-дабл в прошедшей встрече на счету лидера победителей Кевина Дюранта — 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс отметился 23 очками. Финальная серия НБА в 2018 году получилась скоротечной. «Голден Стэйт» одержал победы во всех четырех матчах.

Наиболее полезным игроком плей-офф (MVP) стал нападающий Кевин Дюрант. Для команды из Окленда это третий чемпионский титул за последние четыре сезона.

Начиная с 2015 года «Голден Стэйт» и «Кливленд» неизменно играют в финале НБА. Баскетболистам «Кавальерс» удалось выиграть у соперников лишь в 2016 году.