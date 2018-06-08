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В Минске появился живой лабиринт в виде карты Беларуси

09.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске появился живой лабиринт. Он выполнен в виде карты Беларуси, сообщает «МИР 24». 

На месте областных городов – круглые площадки. А вот стенами лабиринта стали три тысячи туй, которые высадили в два ряда. Со временем они станут плотнее. Изменится и высота: туя может вырасти до восьми метров. Сейчас деревья подстригают, чтобы придать аллеям лабиринта аккуратную форму. 

«Заблудиться можно, вы все равно приходите в тупик и вам надо разворачиваться – идти в другую сторону. Кажется все просто – что вот я вижу куда иду. Но вы все равно приходите, упираетесь в то, что вам надо разворачиваться, идти в обратную сторону. То есть смысл лабиринта играет», – сказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.  

В течение года в белорусской столице появятся и другие подобные проекты. Лабиринты придутся по душе жителям Минска и гостям столицы. Большое количество туристов приедет в город в следующем году – в период проведения II Европейских игр. 



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Теги: Минск
 
 
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Стенами лабиринта стали три тысячи туй, которые высадили в два ряда.
 
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