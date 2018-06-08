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Бюджетный X6: Китайская Bisu показала недорогой купеобразный кроссовер

09.06.2018 12:32 — Разное | Tut.by  
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Bisu — так называется бюджетный бренд, который без малого два года назад учредили концерн BAIC и компания Yinxiang, производящая мототехнику. Под этой маркой уже выпускаются переднеприводные кроссоверы T3 и T5, а теперь появилась первая информация о третьем «паркетнике» молодого бренда — T7.


Это купейный кроссовер, разделивший агрегатную базу с недавно представленной пародией на Lamborghini Urus — Hyosow C60, о котором AUTO.TUT.BY уже сообщал. У машин даже идентичные габариты — 4,82 м в длину, 1,91 м ширины и колесная база, растянувшаяся на 2,81 м. На фоне остальных моделей Bisu новичок отличается залихватской внешностью с рельефными подштамповками по бортам и «раздутыми» колесными арками, вмещающими 20-дюймовые «катки».


Из особенностей интерьера T7 — отдельно стоящий 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией. Также в списке оснащения — двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, люк в крыше и кнопка запуска двигателя.


Силовой агрегат кроссовера — тот же, что и у C60: двухлитровая турбо-«четверка», настроенная на отдачу 197 лошадиных сил, 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». При этом для китайской новинки предусмотрен и подключаемый полный привод.


Продажи T7 на местном рынке начнутся в августе. По слухам, стоимость базовой версии кроссовера составит около 20 000 долларов в пересчете.

 
 
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Продажи T7 на местном рынке начнутся в августе. По слухам, стоимость базовой версии кроссовера составит около 20 000 долларов в пересчете.
 
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