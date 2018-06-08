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В Беловежской пуще древесные отходы закапывают в землю? Отдайте лучше людям!

09.06.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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По данному поводу руководителем организации «За свой город» Игорем Масловским направлено обращение в Комитет государственного контроля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56270.php

В Беловежской пуще древесные отходы закапывают в землю? Отдайте лучше людям!

В своем обращении общественный активист указывает, что в глобальной сети Интернет ими были обнаружены фотоматериалы, которые характеризуют результаты процесса деревопереработки в д. Каменюки на территории государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща»». Данные факты также подтверждаются местными жителями.

«Фотоматериалы наглядно демонстрируют, что отходы деревообработки вывозятся за пределы деревоперерабатывающего предприятия в массовом количестве и с помощью специальной техники закапываются в землю. В нашем понимании есть несколько версий такой практики утилизации древесных отходов: а) не удовлетворительно поставленная работа по реализации пиломатериалов привела к тому, что от длительного хранения на открытом воздухе они начинают чернеть и гнить, снижая, таким образом, товарное качество; б) неэффективное управление; в) создаётся специальный полигон древесных отходов для какого-то неизвестного нам технологического процесса в будущем» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56270.php

В Беловежской пуще древесные отходы закапывают в землю? Отдайте лучше людям!

«В своем обращении мы обращаем внимание, что государственное предприятие по деревопереработке в первом случае несет экономические потери от несвоевременной реализации пиломатериалов. Более того, дополнительно расходуются средства на утилизацию древесных отходов. В данном случае, предлагаем отходы от деревопереработки раздавать безвозмездно местным жителям для личного потребления с условием самовывоза или продавать по минимальной цене предприятиям, которые могут переработать древесные отходы» - комментирует свои предложения активистка организации «За свой город», руководитель Брестской городской организации БСДП Анна Канюс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56270.php

В Беловежской пуще древесные отходы закапывают в землю? Отдайте лучше людям!

«В связи с вышеизложенным, просим проверить изложенные в обращении факты, принять меры по устранению причин повлекших нанесение экономического ущерба и учесть наши предложения по реализации отходов деревообработки» - добавляет Игорь Масловский.>

Пресс-служба организации «За свой город»

 
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По данному поводу руководителем организации «За свой город» Игорем Масловским направлено обращение в Комитет государственного контроля. В своем обращении...
 
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