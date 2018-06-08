8 июня по установившейся традиции состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпускникам лицея, гимназий и школ района. Также свои награды и подарки получили выпускники, проявившие себя в спорте и общественной жизни, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.



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Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года" alt="В Московском районе г. Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года ">



После возложения цветов к памятнику в парке воинов-интернационалистов колонна выпускников в сопровождении оркестра торжественно прошла к главной площади Московского района у здания администрации.

Пройдя по красной ковровой дорожке, выпускники получили 97 золотых и 5 серебряных медалей из рук председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука, главы администрации Московского района г. Бреста Вячеслава Дашкевича, депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Базанова, Анатолия Дашко и Валентина Милошевского, депутатов Брестского областного Совета депутатов, других почетных гостей из числа руководителей и представителей общественных организаций.



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Свои музыкальные поздравления выпускникам подарили участники ансамбля эстрадно-спортивного танца «Черный лотос», Константин Казанцев и Антонова Ольга, трогательно и непосредственно медалистов приветствовали дети школы - сад №1, звучали многочисленные поздравления представителей общественных объединений, ветеранов, проникновенные слова благословления и напутствия священника Свято-Воскресенского собора отца Сергия.



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И, конечно же, в конце мероприятия звучал традиционный школьный вальс.