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В Московском районе г. Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года

09.06.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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8 июня по установившейся традиции состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпускникам лицея, гимназий и школ района. Также свои награды и подарки получили выпускники, проявившие себя в спорте и общественной жизни, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56258.php

Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года" alt="В Московском районе г. Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года ">

После возложения цветов к памятнику в парке воинов-интернационалистов колонна выпускников в сопровождении оркестра торжественно прошла к главной площади Московского района у здания администрации.

Пройдя по красной ковровой дорожке, выпускники получили 97 золотых и 5 серебряных медалей из рук председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука, главы администрации Московского района  г. Бреста Вячеслава Дашкевича, депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Базанова, Анатолия Дашко и Валентина Милошевского, депутатов Брестского областного Совета депутатов, других почетных гостей из числа руководителей и представителей общественных организаций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56258.php

В Московском районе г. Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года

Свои музыкальные поздравления выпускникам подарили участники ансамбля эстрадно-спортивного танца «Черный лотос», Константин Казанцев и Антонова Ольга, трогательно и непосредственно медалистов приветствовали дети школы - сад №1, звучали многочисленные поздравления представителей общественных объединений, ветеранов, проникновенные слова благословления и напутствия священника Свято-Воскресенского собора отца Сергия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56258.php

В Московском районе г. Бреста вручили золотые и серебряные медали выпускникам 2018 года

И, конечно же, в конце мероприятия звучал традиционный школьный вальс.

 
Теги: Брест
 
 
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8 июня по установившейся традиции состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпускникам лицея, гимназий и школ района. Также свои награды и...
 
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