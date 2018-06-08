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В плотном кольце контроля. По итогам брифинга о строительстве завода АКБ под Брестом
09.06.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
В СЭЗ «Брест» 6 июня прошел брифинг по вопросам строительства завода по производству аккумуляторов. Участие в нем приняли должностные лица, в том числе из Минска, представители СЭЗ, самого предприятия и все СМИ города.
фото - А.Ганчук
Это не первое общение с прессой по теме строительства завода, с января месяца они в разных форматах проводятся ежемесячно, горожане и журналисты задают вопросы, специалисты – отвечают. Но на этой встрече прозвучала новая информация, о которой стоит знать всем, кто не равнодушен к окружающей среде, в которую все мы погружены.
Свинец и цинк
Очень содержательным было выступление директора ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» Николая Михальчука, ему первому дали слово. С этим институтом администрация СЭЗ «Брест» заключила договор на предмет мониторинга окружающей территории экономической зоны. «Я внимательно слежу за баталиями, в них доминирует дилетантский подход», - сказал учёный о спорах в интернете.
В своём выступлении он несколько раз обращал внимание, что есть предельно допустимые концентрации в выбросах предприятий, но нужно контролировать фоновое содержание тяжёлых металлов, включая их подвижные формы, которые перетекают в растения и человеческие организмы. Оказывается, институт уже много лет изучает территорию Бреста и его окрестностей, включая огороды горожан. Выводы неутешительны – больше, чем свинца, встречается излишнее содержание цинка. Прозвучало и неожиданное: «Почвы сельскохозяйственного использования накапливают тяжёлых металлов меньше, чем леса и грибы в них».
Этот тезис нашел поддержку и у руководства СЭЗ, поскольку фоновое загрязнение уже существует, оно должно быть изучено, чтобы потом этот фон не ставили в вину предприятию.
Вопросы от «БВ»
Формат встречи изначально предполагали сделать таким: от каждого СМИ по одному вопросу. Но во второй ее половине находившиеся в зале активисты борьбы с заводом внесли некоторый беспорядок, поэтому удалось задать три вопроса.Поэтому – лаконично: вопрос- ответ.
Есть ли претензии к строящемуся предприятию у его соседей по СЭЗ? Глава администрации СЭЗ «Брест» Федор Колончук ответил: «По соседству находятся 12 предприятий. Никто претензий не предъявлял».
Острые вопросы
Прозвучали из зала и полемически заострённые вопросы, окрашенные эмоциями. «А есть ли планы на тот случай, если завод взорвётся?» На этот вопрос вызвался ответить начальник Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович. «Мы изучали документацию, там нечему взрываться. Пожар теоретически возможен, как и везде, где есть материалы, способные гореть, и воздух», - ответил он. А далее он рассказал интересное про давний пожар на нефтебазе, которая была некогда на месте строящегося ныне путепровода «Западного обхода». Оказывается, по всем опасным объектам существуют планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, и местные власти были готовы, что называется, «вскрыть конверт» и провести эвакуацию населения, но этого не понадобилось. Что же касается строящегося завода, то в нём взрывоопасных помещений нет. Но последовал более острый вопрос: а если на завод упадёт самолёт?
Позиция главы города
Александр Рогачук за столом с должностными лицами не сидел, поскольку, если подойти с правовой точки зрения, строящийся завод не в поле компетенции городской власти. Но ему пришлось вступить в дискуссию. Во-первых, он поддержал идею того, что горожане должны иметь возможность отслеживать экологическую ситуацию он-лайн в интернете. В лёгкую полемику с главой города вступила Ия Малкина, осторожно заметив, что информация должна быть репрезентативна.
На этом брифинг и закончился, хотя дискуссии и обсуждения продолжались и за стенами здания.
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В СЭЗ «Брест» 6 июня прошел брифинг по вопросам строительства завода по производству аккумуляторов. Участие в нем приняли должностные лица, в том числе из Минска,...
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