В плотном кольце контроля. По итогам брифинга о строительстве завода АКБ под Брестом

В СЭЗ «Брест» 6 июня прошел брифинг по вопросам строительства завода по производству аккумуляторов. Участие в нем приняли должностные лица, в том числе из Минска, представители СЭЗ, самого предприятия и все СМИ города.



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фото - А.Ганчук

Это не первое общение с прессой по теме строительства завода, с января месяца они в разных форматах проводятся ежемесячно, горожане и журналисты задают вопросы, специалисты – отвечают. Но на этой встрече прозвучала новая информация, о которой стоит знать всем, кто не равнодушен к окружающей среде, в которую все мы погружены.

Свинец и цинк

Очень содержательным было выступление директора ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» Николая Михальчука, ему первому дали слово. С этим институтом администрация СЭЗ «Брест» заключила договор на предмет мониторинга окружающей территории экономической зоны. «Я внимательно слежу за баталиями, в них доминирует дилетантский подход», - сказал учёный о спорах в интернете.

А дальше последовала полезная, но неприятная информация: фоновое загрязнение свинцом уже реально существует в некоторых местах, ближе к автомобильным трассам оно очень велико. Уже после брифинга на вопрос «БВ», откуда этот фоновый свинец, Николай Михальчук сказал, что это от былого использования тетраэтилсвинца в бензине, но есть и другие источники.

В своём выступлении он несколько раз обращал внимание, что есть предельно допустимые концентрации в выбросах предприятий, но нужно контролировать фоновое содержание тяжёлых металлов, включая их подвижные формы, которые перетекают в растения и человеческие организмы. Оказывается, институт уже много лет изучает территорию Бреста и его окрестностей, включая огороды горожан. Выводы неутешительны – больше, чем свинца, встречается излишнее содержание цинка. Прозвучало и неожиданное: «Почвы сельскохозяйственного использования накапливают тяжёлых металлов меньше, чем леса и грибы в них».

Что касается непосредственно аккумуляторного завода, он будет охвачен даже не кольцом, а расширяющейся спиралью точек проверки земли и растений: «Я предложил, что надо все же не ограничиваться 500-метровой зоной, а выйти за ее пределы - до 1,5 км, а по некоторым направлениям - и до 2 км. И вся эта система мониторинга включает в себя 64 пункта наблюдений».

Этот тезис нашел поддержку и у руководства СЭЗ, поскольку фоновое загрязнение уже существует, оно должно быть изучено, чтобы потом этот фон не ставили в вину предприятию.

Вопросы от «БВ»

Формат встречи изначально предполагали сделать таким: от каждого СМИ по одному вопросу. Но во второй ее половине находившиеся в зале активисты борьбы с заводом внесли некоторый беспорядок, поэтому удалось задать три вопроса.Поэтому – лаконично: вопрос- ответ.



Какова санитарно-защитная зона для подобных предприятий, установленная нормативными документами? Ответ дала заместитель главного врача по гигиене Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Кондрескул: 500 метров.

Есть ли претензии к строящемуся предприятию у его соседей по СЭЗ? Глава администрации СЭЗ «Брест» Федор Колончук ответил: «По соседству находятся 12 предприятий. Никто претензий не предъявлял».



А вопрос к заместителю Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергею Щербакову был более длинный, как и ответ на него. «Беларусь ежегодно ввозит большое число аккумуляторов, содержащих свинец. Планируется ли у нас системная работа, подобно Евросоюзу и некоторых других стран, где используется инструмент залоговой стоимости при покупке аккумуляторов, направленная на вторичное использование свинца?» - так прозвучал вопрос. Представитель госкомитета ответил, что как раз строительство нового завода, который будет использовать свинцовые пластины, произведённые из старых аккумуляторов, и находится в русле этой стратегии. Его ответ дополнила Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сказав, что одной мерой проблему не решить, нужна комплексная работа по стимулированию бизнеса, чтобы металлы шли во вторичный оборот.

Острые вопросы

Прозвучали из зала и полемически заострённые вопросы, окрашенные эмоциями. «А есть ли планы на тот случай, если завод взорвётся?» На этот вопрос вызвался ответить начальник Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович. «Мы изучали документацию, там нечему взрываться. Пожар теоретически возможен, как и везде, где есть материалы, способные гореть, и воздух», - ответил он. А далее он рассказал интересное про давний пожар на нефтебазе, которая была некогда на месте строящегося ныне путепровода «Западного обхода». Оказывается, по всем опасным объектам существуют планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, и местные власти были готовы, что называется, «вскрыть конверт» и провести эвакуацию населения, но этого не понадобилось. Что же касается строящегося завода, то в нём взрывоопасных помещений нет. Но последовал более острый вопрос: а если на завод упадёт самолёт?



Такой вариант не рассматривался. К сожалению, самолёт может упасть на каждого, и что с этим делать? Остро прозвучал вопрос к Ие Малкиной по поводу отходов производства завода в Белоозёрске, которые свалили в лесу два бизнесмена, чьи имена были названы. «Почему они ходили на свободе и где роль министерства?», – спросили из зала.



По поводу роли министерства она ответила, что нарушения, собственно говоря, региональные государственные службы и выявили. Это потом тему подхватили блогеры. А по поводу свободы провинившихся, она сказала, что это в сфере компетенции следственных органов. А непосредственно отходы будут вывезены на полигон хранения до конца лета.



С пафосом прозвучал вопрос от блогера: «Власть в Беларуси, согласно Конституции, принадлежит народу, и 40 тысяч человек подписалось под тем, чтобы завода не было. Сколько нужно ещё подписей собрать?» На этот вопрос ответил Михаил Баценко, председатель комитета экономики Брестского облисполкома по вопросам социально-экономического развития Брестской области: «А что написано в Конституции про такой способ останавливать стройки?». На этом пафос и иссяк.



На некоторые вопросы из зала отвечал главный инженер «АйПауэр» Сергей Дубновицкий. По существу дела он сказал, что ввод завода в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2018 года. А вот по манере отвечать он явно проигрывал блогерам, которые умеют вкручивать в вопросы патетические нотки. Это заставило задуматься, что предприятиям нужно укреплять свои пиар-службы хорошими ораторами, чтобы не становиться жертвами демагогии.

Позиция главы города

Александр Рогачук за столом с должностными лицами не сидел, поскольку, если подойти с правовой точки зрения, строящийся завод не в поле компетенции городской власти. Но ему пришлось вступить в дискуссию. Во-первых, он поддержал идею того, что горожане должны иметь возможность отслеживать экологическую ситуацию он-лайн в интернете. В лёгкую полемику с главой города вступила Ия Малкина, осторожно заметив, что информация должна быть репрезентативна.



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«Я вам не оппонирую», - ответил Александр Рогачук, подчеркнув далее, что у горожан должна быть оперативная и достоверная информация.



Мероприятие планировалось по длительности на час времени, но заняло намного больше. Подвёл итог встрече глава администрации СЭЗ «Брест» Федор Колончук: «Вопросы по стройке никогда не исчерпаются. Мы будем и дальше доносить до общественности информацию о состоянии дел».

На этом брифинг и закончился, хотя дискуссии и обсуждения продолжались и за стенами здания.