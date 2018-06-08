ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты

09.06.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Мост через реку Мухавец в этой точке трассы М1 неофициально автомобилисты называют "бульковским". Излюбленное место установщиков камер контроля скорости и источник проблем для дорожных служб. Когда-то давно тут был только один мост, затем рядом построили второй, разделив по ним направления движения потоков автомобилей. Потом старый достиг аварийного состояния, его уже снесли и возводят на этом месте новый.

Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты

Как сейчас там обстановка - лучше всего видно, конечно, с воздуха, и благодаря квадрокоптеру мы с вами можем окинуть взглядом ситуацию.


Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты

Все фотографии кликабельны, можно открыть в большем размере.


Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты


Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты


Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты


Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты

И как же без видео? Смотрим и наслаждаемся...

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мост через реку Мухавец в этой точке трассы М1 неофициально автомобилисты называют "бульковским". Излюбленное место установщиков камер контроля скорости и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появился живой лабиринт в виде карты Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика