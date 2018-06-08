Инспектируем возведение моста через Мухавец у д. Бульково с высоты

Мост через реку Мухавец в этой точке трассы М1 неофициально автомобилисты называют "бульковским". Излюбленное место установщиков камер контроля скорости и источник проблем для дорожных служб. Когда-то давно тут был только один мост, затем рядом построили второй, разделив по ним направления движения потоков автомобилей. Потом старый достиг аварийного состояния, его уже снесли и возводят на этом месте новый.





Как сейчас там обстановка - лучше всего видно, конечно, с воздуха, и благодаря квадрокоптеру мы с вами можем окинуть взглядом ситуацию.







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И как же без видео? Смотрим и наслаждаемся...