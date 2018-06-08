​Саммит «Большой семёрки» продолжается в Канаде

Самым громким заявлением пока стало высказывание президента США о том, что к встрече лидеров ведущих стран мира должна присоединиться Россия, которую отстранили от участия в саммите четыре года назад.

Сейчас Дональд Трамп выступил за восстановление «Большой восьмёрки». Сегодня на полях саммита продолжатся дискуссии по ключевым международным вопросам. Один из основных – о состоянии мировой торговли.