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Саммит «Большой семёрки» продолжается в Канаде
Самым громким заявлением пока стало высказывание президента США о том, что к встрече лидеров ведущих стран мира должна присоединиться Россия, которую отстранили от участия в саммите четыре года назад.
Сейчас Дональд Трамп выступил за восстановление «Большой восьмёрки». Сегодня на полях саммита продолжатся дискуссии по ключевым международным вопросам. Один из основных – о состоянии мировой торговли.
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Самым громким заявлением пока стало высказывание президента США о том, что к встрече лидеров ведущих стран мира должна присоединиться Россия, которую отстранили...
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