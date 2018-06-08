Запрещено посещение лесов в 72 регионах страны

Полностью под запрет попали Брестская, Гомельская и Гродненская области, а Минская, Витебская и Могилевская — только частично, информируетМинистерства лесного хозяйства.

Граждан предупреждают, что на время запрета в лесах нельзя отдыхать, гулять, там нельзя проезжать на транспорте (за исключением служебного). Нарушителей могут оштрафовать. Интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов по Беларуси см.