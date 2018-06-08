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Запрещено посещение лесов в 72 регионах страны
Причина — сложное пожароопасное положение.
Полностью под запрет попали Брестская, Гомельская и Гродненская области, а Минская, Витебская и Могилевская — только частично, информирует
Граждан предупреждают, что на время запрета в лесах нельзя отдыхать, гулять, там нельзя проезжать на транспорте (за исключением служебного). Нарушителей могут оштрафовать. Интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов по Беларуси см.
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Причина — сложное пожароопасное положение.
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