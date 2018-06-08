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Правительство продлило действие лицензирования экспорта макулатуры

09.06.2018 12:38 — Разное | Ежедневник  
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Правительство продлило действие лицензирования экспорта макулатуры

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета министров от 7 июня 2018 года № 432, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), классифицируемых кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, происходящих с территории Республики Беларусь, при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза осуществляется по разовым лицензиям.

Соответствующие лицензии выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Названные в постановлении меры не распространяется на экспорт из Беларуси макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер, аналогичных данной мере.

Также Министерству иностранных дел необходимо проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

 
 
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Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского...
 
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