В Пинске кружок робототехники всегда открыт для активных и любознательных мальчишек и девчонок



Учиться – играя, фантазировать, конструировать, придумывать новое и воплощать свои идеи. Такие возможности предоставляются всем участникам объединения по интересам «Основы робототехники Lego Mindstorms», которое работает при Брестском областном центре инновационного и технического творчества.



На увлекательных и нескучных занятиях около 20 ребят младшего школьного возраста постигают азы электроники, информатики, электротехники и механики. Кружковцы получают не только теоретические, но и практические знания, которые помогают им разобраться в конструкциях роботизированных устройств и даже создавать для них собственные алгоритмы и задачи. Например, запрограммировать робота так, чтобы он двигался по линии, объехал препятствие или свернул в заданном направлении.

– В первую очередь, занятия рассчитаны на развитие логики, творческого мышления, математических способностей, исследовательских навыков. Дети учатся разбираться в современных технологиях и устройствах, узнают, как работают гаджеты, для чего нужна та или иная деталь механизмов, датчики, сенсоры, моторчики. А далее каждый ребенок вовлекается в процесс создания собственного продукта и видит, что ему вполне по силам сделать интересную модель робота или простейшую компьютерную программу для его управления. На занятиях используем наборы Lego Mindstorms, на основе которых можно создавать множество роботов и программировать их, – рассказывает руководитель кружка, инженер-программист Павел Войтович.

Кружок работает с начала 2018 года, и чтобы подвести некоторые итоги, было решено провести первые соревнования по робототехнике «Робобаттл». Дети подготовили фотографии об использовании роботов в быту и на производстве, решали задачи в специальной программе «Lego Digital Designer», а также программировали роботов на прохождение лабиринта на время. По итогам нескольких этапов в общем зачете первое место занял Алексей Румак, второе – Юрий Судаков, третье – Даниил Бабей.

Изучение основ робототехники – новинка для Пинска. Но перспективы для развития этого направления колоссальные, ведь во всем мире прогнозируется дальнейший рост автоматизации, роботизации и развитие искусственного интеллекта. Набор на занятия кружка «Основы робототехники Lego Mindstorms» продолжается. Здесь всегда рады активным и любознательным мальчишкам и девчонкам.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.