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В Пинске кружок робототехники всегда открыт для активных и любознательных мальчишек и девчонок
09.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Кружок работает с начала 2018 года, и чтобы подвести некоторые итоги, было решено провести первые соревнования по робототехнике «Робобаттл». Дети подготовили фотографии об использовании роботов в быту и на производстве, решали задачи в специальной программе «Lego Digital Designer», а также программировали роботов на прохождение лабиринта на время. По итогам нескольких этапов в общем зачете первое место занял Алексей Румак, второе – Юрий Судаков, третье – Даниил Бабей.
Изучение основ робототехники – новинка для Пинска. Но перспективы для развития этого направления колоссальные, ведь во всем мире прогнозируется дальнейший рост автоматизации, роботизации и развитие искусственного интеллекта. Набор на занятия кружка «Основы робототехники Lego Mindstorms» продолжается. Здесь всегда рады активным и любознательным мальчишкам и девчонкам.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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