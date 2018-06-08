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«Сябры» выступят на праздничном концерте в честь 60-летия Новополоцка
Новополоцку – 60. Главные торжества к юбилею города – сегодня.
Праздник начнётся в полдень на главной площади шествием трудовых коллективов, затем – большой концерт и фестиваль современных театров. Всего в городе будут работать пять концертных площадок. Завершающим аккордом станет шоу-программа ансамбля «Сябры». А ближе к полуночи небо над городом раскрасит праздничный салют.
Накануне уже состоялся первый большой концерт – «Песня года Беларуси». Свои лучшие композиции исполнили 30 популярных артистов. Телеверсию смотрите в эфире в день рождения ОНТ – 25 июня.
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Новополоцку – 60. Главные торжества к юбилею города – сегодня.
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