«Сябры» выступят на праздничном концерте в честь 60-летия Новополоцка

Новополоцку – 60. Главные торжества к юбилею города – сегодня.

Праздник начнётся в полдень на главной площади шествием трудовых коллективов, затем – большой концерт и фестиваль современных театров. Всего в городе будут работать пять концертных площадок. Завершающим аккордом станет шоу-программа ансамбля «Сябры». А ближе к полуночи небо над городом раскрасит праздничный салют.

Накануне уже состоялся первый большой концерт – «Песня года Беларуси». Свои лучшие композиции исполнили 30 популярных артистов. Телеверсию смотрите в эфире в день рождения ОНТ – 25 июня.