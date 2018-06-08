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От 256 евро. В Минск начали летать самолеты авиакомпании Finnair

09.06.2018 13:29 — Разное | KYKY  
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Помните, мы писали о том, что скоро появился рейс Минск-Хельсинки, который будет выполнять авиакомпания Finnair? Он, наконец, появился: сегодня в город прилетел первый рейс из столицы Финляндии, правда, с часовым опозданием, пишет TUT.by. 

Расписание рейса 

Самолеты между Минском и Хельсинки этой авиакомпании будут летать дважды в неделю по вторникам и субботам. Финская авиакомпания планирует ставить на рейсы 100-местные самолеты Embraer-190 с эконом- и бизнес-классом.

Из Хельсинки в Минск самолеты будут отправляться в 09:45, прибывать – в 11:00. Улетать обратно в Финляндию в 11:45 и приземляться в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Время в пути  – 1 час 15 минут.

Стоимость рейса 

Сейчас на сайте Finnair доступны билеты на рейсы в июне стоимостью от 256 евро туда-обратно со сборами (безвозвратный тариф) и от 174 евро – осенью.

 
Теги: Минск
 
 
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Помните, мы писали о том, что скоро появился рейс Минск-Хельсинки, который будет выполнять авиакомпания Finnair? Он, наконец, появился: сегодня в город прилетел первый...
 
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