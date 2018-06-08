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В сети появился сайт «Феминизм для чайников», где можно проверить уровень сексизма
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Сайт
Предполагается, что зайдя на эту страницу и увидев все эти вопросы пользователь сначала сам себе ответит на них, а уже потом кликнет на карточку и прочитает ответ сайта. Все ответы написаны в достаточно грубо и утрированно.
В конце сайта есть сноска о том, что «если часть этих утверждений вам близка, поздравляем, вы сексист». Есть и вторая: «да я сама женщина», кликнув на которую можно почитать о том, почему сексизм является таким же видом дискриминации, как расизм, классизм и так далее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайт представляет собой набор карточек с вопросами и утверждениями типа: «женщины и армия», «права отцов ущемлены», «нобелевские премии», «феминистки...
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