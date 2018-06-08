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В Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты по Минску и его окрестностям

09.06.2018 13:00 — Разное | KYKY  
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Хорошая новость для минских велосипедолюбителей: сервис Яндекс.Карты расширился и теперь может прокладывать маршруты не только для пешеходов, общественного транспорта и авто, но и велосипедов. Об этом сообщил общественный деятель Антон Мотолько в своем телеграм-канале

Как пишет Антон, функция пока находится в текстом режиме. Но уже точно может показать вам, как доехать из центра Минска (и не только) до, например, Минского моря. В общем, пока на улице достойные +25 градусов тепла (и даже выше) можно круто протестировать сервис. 


 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Хорошая новость для минских велосипедолюбителей: сервис Яндекс.Карты расширился и теперь может прокладывать маршруты не только для пешеходов, общественного...
 
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