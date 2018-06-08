В Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты по Минску и его окрестностям

Хорошая новость для минских велосипедолюбителей: сервис Яндекс.Карты расширился и теперь может прокладывать маршруты не только для пешеходов, общественного транспорта и авто, но и велосипедов. Об этом сообщил общественный деятель Антон Мотолько в своем телеграм-канале .

Как пишет Антон, функция пока находится в текстом режиме. Но уже точно может показать вам, как доехать из центра Минска (и не только) до, например, Минского моря. В общем, пока на улице достойные +25 градусов тепла (и даже выше) можно круто протестировать сервис.



