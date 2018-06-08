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В Минске собираются построить новый крупный футбольный стадион

09.06.2018 13:18 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске собираются построить новый крупный футбольный стадион
Фото из открытых источников

Указ №224 о подготовке места для строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта был подписан президентом Беларуси 7 июня. Согласно документа в 2018-2019 годах будут снесены объекты недвижимого имущества, возведены, реконструированы, снесены инженерные сети и сооружения в районе улиц Ванеева и Кальварийской.

В Минске собираются построить новый крупный футбольный стадион Минский стадион "Динамо" примет первые официальные соревнования 22 июня

В частности, на улице Ванеева в районе стадиона «Трактор» должен появиться Национальный футбольный стадион. Это место было выбрано для строительства стадиона еще в 2014 году. Возводить объект будут с привлечением китайских инвестиций, а подготовка площадки для строительства и снос существующих там построек будет финансироваться из бюджета Минска.

Кроме того, на улице Кальварийской возле станции метро «Молодежная» появится бассейн международного стандарта. Комплекс собираются построить на месте типографии «Красная звезда».

Напомним, 22 июня состоится официальное открытие реконструированного стадиона «Динамо». Он был закрыт шесть назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в белорусской столице появится бассейн международного стандарта.
 
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