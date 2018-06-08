​Ушёл из жизни белорусский учёный Михаил Мушинский

Михаил Мушинский был известным белорусским критиком, литературоведом и текстологом. Он умер 08 июня на 88-м году жизни после долгой тяжёлой болезни.

Он изучал жизнь и творчество Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого, Рыгора Мурашки и других отечественных писателей.

На его счету более 300 научных работ, в том числе 13 монографий. В 1980 году был награжден Государственной премией БССР имени Я. Коласа.

Прощание с Мушинским пройдёт 10 июня в зале на Ольшевского, 12 с 11:00 до 12:00.