Злата Ларченко заняла первое место в песенном конкурсе Национального фестиваля «Молодечно»

Лучшие певцы за 25 лет истории «Молодечно» – в Летнем амфитеатре. Сегодня – гала-концерт закрытия самого масштабного праздника белорусской музыки и лирики. Лейтмотив Национального фэста – Год малой родины.

Первое место на песенном конкурсе у представительницы Минщины. Злата Ларченко знакома телезрителям по проекту ОНТ «Мисс Беларусь-2018». На второй позиции – Алина Чижик. Спела за Гродненскую область. Замкнул тройку лидеров могилевчанин Денис Чураков. А вот главный Приз имени Владимира Мулявина жюри во главе с маэстро (дирижёром Михаилом Финбергом) решило не присуждать.

Суббота в Молодечно обещает быть жаркой. «Повышать градус» хорошего настроение будет Национальный концертный оркестр. Заслуженный коллектив представит новую программу на мало известное стихотворение Янки Купалы «Арляняты». Своё слово на фестивале скажут и современные поэты-песенники.