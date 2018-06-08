По факту отравления более 60 человек в детском лагере на Урале возбуждено уголовное дело

Новости России. В городе Кушва 8 и 9 июня более 60 детей и двое вожатых лагеря «Сосновый» почувствовали недомогание.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, пострадавших доставили в медучреждения с болями в животе, тошнотой и рвотой.



Фото: СУ СК России по Свердловской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предполагается, что были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего пострадавшие отравились.



Фото: СУ СК России по Свердловской области

Допрашиваются представители администрации детского лагеря, изымается документация, которая имеет отношение к организации питания несовершеннолетних. Будут проведены исследования, чтобы установить тяжесть причинённого здоровью пострадавших вреда.

Состояние госпитализированных стабильное. Пациентам оказывается медпомощь.