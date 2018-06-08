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На 88 году ушёл из жизни белорусский литературовед Михаил Мушинский

09.06.2018 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 июня на 88 году жизни скончался белорусский литературовед Михаил Мушинский. Об этом сообщается на сайте НАН Беларуси.  

«Он был чутким собеседником, надёжным другом для всех сотрудников отдела, лёгким и на сочувствие, и на остроумную шутку. Его уход в вечность – тяжёлая потеря для всего научного коллектива Института литературоведения, многие из членов которого являются воспитанниками Михаила Иосифовича», – говорится в сообщении.  

Михаил Мушинский родился 24 января 1931 года в деревне Мокрое Быховского района.  

В 1955 году мужчина окончил БГУ. В 1978 году Михаил Иосифович защитил докторскую диссертацию по филологии, а в 2001 году стал профессором. С 1991 года Мушинский стал членом-корреспондентом НАН Беларуси. Также исследователь являлся лауреатом Государственной премии БССР имени Я. Коласа.  

За годы своей деятельности Мушинский написал более 300 работ, в числе которых 13 монографий. Литературовед изучал творчество белорусских писателей, например, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого. Часть его работ посвящена исследованию белорусской критики и литературоведения 1920-1990 годов.  

Прощание с Михаилом Мушинским состоится 10 июня по адресу Ольшевского, 12 с 11 до 12 часов.  

 
 
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Новости Беларуси. 8 июня на 88 году жизни скончался белорусский литературовед Михаил Мушинский. Об этом сообщается на сайте НАН Беларуси.   «Он был чутким...
 
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