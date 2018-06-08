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Сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях с финнами. Онлайн матча

09.06.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня в Тампере товарищеский матч против команды Финляндии.


Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY

Белорусы удачно начали год, обыграв в товарищеских матчах Азербайджан и Словению, а также сыгра вничью с крепкой сборной Венгрии.

В Финляндию тренерский штаб Игоря Криушенко взял 22 футболиста.

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Швецов («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Александр Карницкий («Тосно», Ленинградская область, Россия).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»), Евгений Шикавка («Слуцк»).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня в Тампере товарищеский матч против команды Финляндии.
 
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