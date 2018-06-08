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Белорусская мужская байдарка-четверка завоевала "золото" на ЧЕ по гребле

09.06.2018 13:54 — Разное | Интерфакс  
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На проходящем в Белграде чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ белорусская байдарка-четверка в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко завоевала золото на дистанции 1000 метров с результатом 2.48,841.

Второе место заняли гребцы из Словакии, третье - испанцы. 

Как сообщалось, в первый день финалов ЧЕ в белорусской команде "золото" в каноэ-одиночке на 500 м выиграла Елена Ноздрева, установив при этом мировой рекорд. Еще одну, серебряную, медаль завоевала женская байдарка-четверка.
 

 
 
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На проходящем в Белграде чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ белорусская байдарка-четверка в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи...
 
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