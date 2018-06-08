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Россельхознадзор с 9 июня запретил ввоз продукции еще с двух предприятий Беларуси
Россельхознадзор с 9 июня запретил поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси. Ввоз продукции с шести предприятий поставлен на усиленный лабораторный контроль.
Как сообщается в материалах службы, из-за повторных нарушений право на ввоз продукции в РФ лишены Витебский мясокомбинат (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине) и ООО "Молоко" (производственный цех в г.Новолукомль) - из-за обнаружения в питьевом молоке альбендазола.
Кроме того, под усиленный лабораторный контроль попала продукция агрокомбината "Несвижский", Мостовского филиала Гродненского областного потребительского общества, ООО "ПокетПак", Калинковичского мясокомбината, Слуцкого сыродельного комбината и форелевого хозяйства "Лохва". Эта мера принята в связи с нарушением требований ЕАЭС и РФ, отмечается в сообщении.
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Россельхознадзор с 9 июня запретил поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси. Ввоз продукции с шести предприятий поставлен на усиленный лабораторный...
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