Саудовская Аравия введет облегченный визовый режим для туристов на курорте Красного моря

Саудовская Аравия введет облегченный визовый режим для туристов, которые планируют посетить создаваемую курортную зону на Красном море, сообщает издание Arabian Business.

"Саудовская Аравия упростит туристам въезд на курорт на островах Красного моря, чтобы увеличить турпоток в свою страну. Иностранные гости будут получать визы по прибытию", - пишет газета.

По данным издания, курортная зона Red Sea ("Красное море") будет устроена как отдельная экономическая и нормативно-правовая территория. Исполнительным директором был назначен бывший управляющий директор британской девелоперской компании Canary Wharf Group Джон Пагано.

"Мы создаем инновационное направление, которое будет ориентировано на установление высоких стандартов курортного сервиса и обеспечение посетителям широкого спектра впечатлений, которые заставят их вернуться к нам еще", - цитирует издание Д.Пагано.

Сообщается, что на курорте будут действовать более мягкие нормы социального поведения, улучшенные условия для ведения бизнеса и правила, установленные отельерами. Окончание строительства всей инфраструктуры в зоне отдыха запланировано на 2022 год.

В августе прошлого года Саудовская Аравия обнародовала проект развития туризма Red Sea. Он охватывает 34 тыс. кв. км и 50 островов и будет направлен на привлечение обеспеченных путешественников со всего мира. Новые туристические зоны представлены как "полуавтономные области".

С 1 апреля 2018 года королевство начало выдавать туристические визы всем желающим, кроме граждан тех стран, где действует запрет на посещение.

Власти Саудовской Аравии надеются, что благодаря отмене визовых ограничений к 2030 году страна примет 30 млн туристов.