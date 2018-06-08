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Ким Чен Ын прилетит в Сингапур со своей едой и автомобилями

09.06.2018 13:20 — Разное | Интерфакс  
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В Сингапур в воскресенье прибудет самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, который 12 июня проведет там встречу с президентом США Дональдом Трампом, пишет в субботу сингапурская газета The Straights Times.

В аэропорте "Чанги" самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охладительными установками для перевозки скоропортящихся продуктов, отмечает издание.

Как ожидается, на самолете из КНДР в Сингапур также будут доставлены несколько автомобилей класса люкс, вероятно, Mercedes Benz, которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже находится в Сингапуре.

Ким Чен Ын, по данным СМИ, также прибудет в Сингапур 10 июня. До его прибытия туда приедет северокорейская делегация из более чем 100 человек.
 
 
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В Сингапур в воскресенье прибудет самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, который 12 июня проведет...
 
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