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Белоруска Ноздрева выиграла "золото" на ЧЕ по гребле, установив мировой рекорд
Белоруска Елена Ноздрева завоевала "золото" на чемпионате Европы по гребле, установив при этом мировой рекорд. Спортсменка стала лучшей в финальном заезде каноэ-одиночки на 500 метров и показала результат 2 минуты 03,53 секунды.
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Белоруска Елена Ноздрева завоевала "золото" на чемпионате Европы по гребле, установив при этом мировой рекорд. Спортсменка стала лучшей в финальном заезде...
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