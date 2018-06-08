Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Могилевской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Кировском районе, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня 2018 года, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.





"Установлено, что 29 мая девушка возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе, следующем по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Выйдя на остановке общественного транспорта "д. Павловичи", домой так и не дошла. Вечером 6 июня ее тело было обнаружено недалеко от остановочного пункта", - рассказала О.Соленюк.