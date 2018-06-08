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Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Могилевской области
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Кировском районе, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня 2018 года,
"Установлено, что 29 мая девушка возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе, следующем по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Выйдя на остановке общественного транспорта "д. Павловичи", домой так и не дошла. Вечером 6 июня ее тело было обнаружено недалеко от остановочного пункта", - рассказала О.Соленюк.
Она добавила, что проведены неотложные следственные действия, в том числе осмотр места обнаружения тела, опрос жильцов ближайших населенных пунктов, а также родственников погибшей. Для установления точной причины смерти девушки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Кировском районе, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня 2018 года, сообщила официальный...
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