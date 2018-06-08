МИД отмечает неспособность Вашингтона пересмотреть устаревшую позицию в отношении Беларуси

Решение о продлении ограничительных мер в отношении белорусской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

"Данное решение было инициировано в 2006 году Администрацией Президента США Джорджа Буша-младшего. Белорусско-американские отношения за это время существенно изменились, но, как мы видим, в некоторых вопросах Вашингтон, к сожалению, пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси. Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу", - цитирует представителя МИД госагентство "БелТА" .

"Кроме того, мы считаем, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность", - подчеркнул А.Шупляк.

Он добавил, что белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами и рассчитывает на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся двусторонних отношений.

Как сообщалось, накануне США продлили еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников.

Соответствующий документ, адресованный Конгрессу США, размещен на официальном сайте Белого дома.

В документе указано, что "действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

"По этой причине ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2016 года", - сказано в документе.

Американские санкции против Беларуси были введены Дж.Бушем-младшим. В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, он распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.

Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанными с ним предприятиями нефтехимической отрасли.

В апреле текущего года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий - "Белнефтехим" и ее филиал в США (Belneftekhim USA), "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", ОАО "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно".