В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роспотребнадзор рассказал об опасных эпидемиях в мире В некоторых странах мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным инфекционным болезням, сообщает Роспотребнадзор в субботу.

С начала года в Западной Африке на территории Либерии растет заболеваемость лихорадкой Ласса. Из числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции 98% завершились летальным исходом. Также зарегистрировано свыше 22,8 тыс. случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на африканские страны, в том числе Замбию и Кению. В Йемене свыше 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити - более 1855 человек.