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Роспотребнадзор рассказал об опасных эпидемиях в мире
В некоторых странах мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным инфекционным болезням,
"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая в Демократической Республике Конго зарегистрирована вспышка вирусной болезни Эбола - заболело 56 человек, 27 из них погибли. В настоящее время в Индии в штате Керала регистрируется вспышка вируса Нипах, число погибших достигло 14 человек, более 200 человек обследованы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
С начала года в Западной Африке на территории Либерии растет заболеваемость лихорадкой Ласса. Из числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции 98% завершились летальным исходом. Также зарегистрировано свыше 22,8 тыс. случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на африканские страны, в том числе Замбию и Кению. В Йемене свыше 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити - более 1855 человек.
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В некоторых странах мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным инфекционным болезням, сообщает Роспотребнадзор в субботу.
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