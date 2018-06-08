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Спикеры парламентов Украины, Грузии и Молдовы объявили о создании межпарламентской ассамблеи трех стран

09.06.2018 12:03 — Разное | Интерфакс  
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Председатель украинского парламента Андрей Парубий, его грузинский и молдавский коллеги Ираклий Кобахидзе и Андриан Канду подписали совместное заявление о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

"Только что произошло, по моему убеждению, историческое событие: мы подписали заявление о провозглашении создания межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова. Очевидно, подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами и взаимодействия между нашими государствами", - сказал А.Парубий на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии и Молдовы после подписания заявления в субботу в Киеве.

Он также отметил, что все три страны "ощутили на себе российскую оккупацию" и совместно "противостоят агрессии РФ", что "делает совместными наши задачи и наши цели".

"Также мы выполняем совместную программу "Восточное партнерство", определяя ключевую нашу цель - вступление наших стран в Европейский Союз", - сказал А.Парубий.

В свою очередь И.Кобахидзе отметил, что сегодняшнее заявление свидетельствует о серьезных намерениях углублять сотрудничество во многих направлениях.

А.Канду, со своей стороны, добавил: "Перед нашими странами стоят почти одинаковые вызовы. Вот почему для наших стран важно обмениваться опытом и знаниями в поиске решений, которые были бы полезны не для отдельно взятой страны, а для наших стран вместе".

 
 
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Председатель украинского парламента Андрей Парубий, его грузинский и молдавский коллеги Ираклий Кобахидзе и Андриан Канду подписали совместное заявление о...
 
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