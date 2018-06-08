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Трамп продлил санкции против белорусских чиновников
Ограничения направлены против лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты», передает
В Белом доме заявили, что действия ряда белорусских граждан «продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
США ввели санкции в 2006 году, заявив, что выборы в Беларуси «недемократические». Ограничения касаются лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты», связаны с «политическими репрессиями, задержаниями и исчезновениями людей, коррупцией».
Санкции продлеваются каждый год, если сохраняется «угроза национальной безопасности и внешней политике США».
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Ограничения направлены против лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты», передает РИА «Новости».
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